Diego Forlán atuando pela Seleção Uruguaia - Reprodução

Diego Forlán atuando pela Seleção UruguaiaReprodução

Publicado 11/02/2022 18:34

Rio - O urugaio Diego Forlán, ex-atleta de clubes como Manchester United, Atlético de Madrid, Inter de Milão e Internacional, que se aposentou em agosto de 2019, está de volta aos gramados. O atleta, de 42 anos, irá disputar a Liga Universitária de Desportes, no Uruguai, na categoria exclusiva para jogadores com mais de 40 anos. O atleta irá atuar pela equipe Old Boys & Old Girls Club.

A confirmação de que Forlán voltaria aos gramados, veio de uma publicação nas redes sociais do próprio campeonato.





pic.twitter.com/hdM9zcU8n5 — Liga Universitaria de Deportes (@LUD_Oficial) February 10, 2022 Em entrevista a uma rádio local, o ex-atacante comentou sobre sua participação no campeonato. Em entrevista a uma rádio local, o ex-atacante comentou sobre sua participação no campeonato.

"A ideia é divertir-se e partilhar com os amigos. Não jogo futebol desde a minha despedida", disse Diego Forlán.

O jogo em que Forlán se refere, é a partida festiva entre Amigos do Forlán e Seleção Uruguaia, que terminou empatada em 6 a 6, e foi realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Em jogos oficiais, o último duelo do atacante foi em 2018, quando ainda era jogador do Kitchee, equipe de Hong Kong.