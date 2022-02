Abel Ferreira, técnico do Palmeiras - Cesar Greco

Abel Ferreira, técnico do PalmeirasCesar Greco

Publicado 11/02/2022 17:38

São Paulo - Às vésperas da final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea, o 'Jogo Aberto' recebeu o ex-treinador Felipão para o aquecimento para a decisão deste sábado. Nesta sexta-feira, o ex-técnico do Verdão afirmou não ver um favorito no jogo e também que Abel Ferreira é o maior comandante da história do clube paulista.

"O Chelsea manuseou aquele jogo, até conseguir se classificar. Mas agora está mais dias e adaptados será muito difícil contra o Palmeiras. Embora queira eu que o Palmeiras vença", afirmou Felipão.

"É um jogo totalmente igual. Não vejo um favoritismo de Chelsea ou Palmeiras. Se os torcedores do Palmeiras quiserem se basear na semifinal do Chelsea, não se baseie nisso, porque não é isso", alertou o técnico campeão mundial pela Seleção Brasileira.

Sobre Abel Ferreira, Felipão também ressaltou a importância dos títulos conquistados pelo técnico com o Palmeiras para a sua história com o clube.

"Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas. Conseguiu os títulos, conseguiu fazer com que esses jogadores trabalhassem pelo clube com alegria, com satisfação e pensamento pelo Palmeiras que, quem sabe, nós não conseguimos passar."