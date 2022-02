Léo Matos terá nova chance no Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Com Weverton suspenso, a tendência é que Léo Matos ocupe a lateral direita do Vasco no clássico de domingo, no Maranhão, pelo Campeonato Carioca. Será a oportunidade do jogador de 35 anos de se redimir de um lance que, segundo ele, "foi um dos piores momentos da carreira": A expulsão logo aos 25 minutos do primeiro tempo na derrota por 4 a 0 para o rival, pela Série B de 2021.

Se não bastasse a goleada e a expulsão, Léo Matos ainda decepcionou a família, que estava no estádio de São Januário.



"Aquele jogo contra o Botafogo poderia ter sido um divisor para nós na Série B. Perdemos e ficou difícil o acesso. Eu tinha uma expectativa muito grande. Minha família estava no estádio. Minha esposa disse que, quando chegou, eu fui expulso. Hoje parece engraçado, mas foi complicado. Espero que nunca mais aconteça. Foi na intenção de ajudar, na disposição e deu errado", relembrou o lateral.

Reserva desde a chegada de Zé Ricardo, Léo Matos entrou no segundo tempo duas vezes nesta temporada e agora poderá jogar mais. Sem se incomodar em estar na reserva, o lateral espera pelo menos ter uma atuação contra o Botafogo que apague o que fez no último clássico.



"É uma oportunidade de apagar tudo aquilo. Fiquei manchado. Estou há um ano e meio no Vasco e fiz coisas boas. Fui o líder de assistências no ano passado. Também porque o Nenê chegou depois (risos). Mas com certeza esse jogo tem um sabor especial para mim e para todos no Vasco", completou.