Ex-jogador Roger - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2022 20:24

Rio - O apresentador André Rizek, do Grupo Globo, condenou a frase do ex-jogador Roger, e atual técnico do Athletico Club, de Minas Gerais, sobre a chegada de treinadores estrangeiros no Brasil. Na ocasião, o ex-atacante do Botafogo destacou que respeita todos os profissionais, independente da nacionalidade, mas ressaltou que é contra a chegada "dessa bacalhoada para resolver os problemas do Brasil".

Apresentador André Rizek Foto: Reprodução/Seleção SporTV

"Deixa ver se entendi... Jogador brasileiro acha super legal que os clubes da Europa, África e Ásia contratem eles. Mas estrangeiro vir para o Brasil, aí não! Sem falar na xenofobia da fala do Roger. Que termo mais idiota é esse? Que os portugueses venham e venham aos montes", disse o apresentador André Rizek no Twitter.

Em entrevista ao portal "GE", antes do técnico Enderson Moreira ser desligado do Botafogo, o ex-atacante Roger avaliou a forma que trataram o ex-treinador do Alvinegro como uma "grande sacanagem".

"Eu já vi uma grande injustiça hoje, o Enderson ser mandado embora, uma grande sacanagem. Pega na 14ª posição, faz campanha maravilhosa, leva gigante de volta ao lugar dele, Série A, Botafogo não pode ficar fora. E é demitido com quatro ou cinco rodadas", disse o ex-jogador Roger.

"Agora não concordo, estamos trazendo treinador português que teve sucesso na base para dirigir o Botafogo. Tem muita gente boa aqui querendo conquistar. Vou em Roger Machado, Mano Menezes, o próprio Renato Gaúcho. Não concordo com essa bacalhoada chegando e resolvendo todos os problemas do Brasil. Não sei se é esse o caminho", concluiu.