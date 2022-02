Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - Foto: Marco BERTORELLO/AFP

Publicado 12/02/2022 13:20

Rio - Cristiano Ronaldo pensa em deixar o Manchester United na próxima temporada. Segundo o "The Sun", o atacante português confessou ao seu entorno que acredita que sua idade está pesando para que não consiga ter um bom rendimento com a camisa dos Red Devils.

Aos 37 anos, o camisa sete ainda não marcou nenhum gol em 2022 e vem sendo poupado em diversas partidas pelo técnico Ralf Rangnick. Na última terça-feira, o craque iniciou o jogo contra o Burnley no banco de reservas, enquanto Cavani ganhou oportunidade na equipe titular.

Neste sábado, Cristiano Ronaldo atuou durante os 90 minutos diante do Southampton, mas não conseguiu ajudar os Diabos Vermelhos a vencer o confronto. A partida terminou empatada por 1 a 1 e Jadon Sancho anotou o gol dos mandantes.



O português tem contrato com o Manchester United até 2023, mas há diversas especulações sobre uma possível saída ao fim desta temporada. No entanto, o futuro do atleta ainda não é claro, embora o retorno para Portugal ou uma ida para a MLS não estejam descartadas.