Renata Mendonça rebate aos comentários de EdmundoReprodução

Publicado 12/02/2022 16:53 | Atualizado 12/02/2022 19:36

Rio - A jornalista da TV Globo Renata Mendonça fez um tuite que rebate argumentos de que Lukaku, do Chelsea, não seria técnico, tendo apenas força física. Segundo a comentarista, o argumento defendido pelo ex-craque Edmundo reforça um 'clichê racista'.



"(Afirmar que) 'Lukaku tem força física, mas é desprovido de técnica' mostra que: Não conhece o futebol de um dos melhores centroavantes do mundo atualmente", inicia ela.



"Repete um clichê racista de que jogadores negros são fortes fisicamente, mas não podem ter técnica/inteligência pra jogar", conclui.

Lukaku balançou as redes do Palmeiras com uma cabeçada sem chances para Werveton, do Palmeiras, ao se infiltrar com agilidade dentro da zaga do time brasileiro.

“Lukaku tem força física, mas é desprovido de técnica” mostra que:



1. Não conhece o futebol de um dos melhores centroavantes do mundo atualmente

2. Repete um clichê racista de que jogadores negros são fortes fisicamente, mas não podem ter técnica/inteligência pra jogar. — Renata Mendonça (@renata_mendonca) February 12, 2022

Durante a transmissão da Band, Edmundo emitiu essa opinião e começou a ser criticado na web por torcedores que discordavam da posição do ex-atacante. No entanto, não é possível cravar se o recado foi direcionado para o ídolo do Verdão.