Publicado 12/02/2022 19:30 | Atualizado 12/02/2022 19:34

Rio - O lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie — cujo encontro com o secretário especial de Cultura do governo federal, Mario Frias, se tornou centro de uma polêmica devido ao uso de verba pública para a viagem — já postou uma frase nazista nas redes sociais. A publicação foi feita em 2012 no Twitter.

Heinrich Himmler — Renzo_Gracie_BJJ (@RenzoGracieBJJ) November 15, 2012

Na ocasião, o lutador postou a frase "My honor is my loyalty", que traduzida quer dizer "Minha honra é minha lealdade", um lema nazista atribuído a Heinrich Himmler, um dos principais responsáveis diretos pelo Holocausto. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Ao ser questionado por internautas, Renzo disse que não sabia quem era o autor da frase, mas "amava" a citação".

Viagem a Nova York com dinheiro público

Nesta semana o lutador se viu envolvido em uma polêmica. Mario Frias esteve em Nova York para divulgar um "projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte", como citado no Diário Oficial da União, ao lado do lutador de jiu-jítsu e bolsonarista Renzo Gracie, que foi responsável pelo convite. Segundo levantamento feito pelo jornal O Globo, foram gastos R$ 39 mil na viagem de cinco dias. Desse valor, R$ 26 mil bancaram as passagens aéreas.



Frias viajou acompanhado de seu secretário-adjunto, Hélio Ferraz de Oliveira, que gastou outros R$ 39 mil. Ao todo, a viagem dos dois saiu por cerca de R$ 78 mil. Desse total, R$ 24 mil foram em diárias, R$ 12 mil para cada. Os dados são do Portal da Transparência.



Além da viagem, Frias e Oliveira foram ressarcidos pela União por testes de covid que custaram mais de R$ 1,8 mil cada. Os dados no Portal da Transparência mostram que os dois pediram e e ganharam o ressarcimento pela "realização de teste molecular diagnóstico para Sars-Cov-2". A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11), pelo colunista Lauro Jardim.