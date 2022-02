Advogado Celso Wanzo morreu após levar um soco - Reprodução

Publicado 13/02/2022 18:30 | Atualizado 13/02/2022 18:42

São Paulo - O advogado Celso Wanzo, de 58 anos, morreu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na noite do último sábado (12), após levar um soco durante uma discussão envolvendo o jogo do Palmeiras, que foi derrotado pelo Chelsea na final do Mundial de Clubes. As informações são do G1.

O caso aconteceu em um condomínio localizado no bairro de Jardim Pinheiros. Celso levou um soco e perdeu os sentidos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, prestou socorro à vítima e o encaminhou para o hospital. No entanto, o advogado acabou falecendo.

O homem que agrediu Celso foi localizado e detido pela polícia. Porém, o agressor pagou fiança e foi liberado. Em princípio, o caso foi considerado como lesão corporal de natureza grave. Porém, em função da morte do advogado, o caso deverá ser enquadrado em outro tipo de classificação.

A morte do advogado não foi a única a ser registrada após o jogo do Palmeiras. Na capital paulista, um homem morreu após ser baleado em uma confusão que aconteceu no entorno do estádio Allianz Parque.