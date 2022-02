Brasil

Mendonça recusa pedido para se declarar suspeito em notícia-crime contra Bolsonaro

Ministro foi sorteado como relator do caso no dia 16 de setembro, e no dia seguinte Randolfe solicitou ao ministro do STF que se declarasse impedido para analisar o episódio

Publicado 13/02/2022 21:20 | Atualizado há 2 horas