Davi Lucas morreu depois de sofrer uma queda de 15 metros do toboágua de um parque aquático em GoiásReprodução/Redes Socias

Publicado 14/02/2022 19:31

Conselheiro Lafaiete - A despedida do pequeno Davi de Lucas de Miranda foi marcada por muita comoção e indignação de familiares e amigos durante o velório seguido do sepultamento, nesta segunda-feira, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas. O menino de 8 anos morreu ao cair de um toboágua em um parque aquático em Caldas Novas, Goiás, no último domingo. A mãe de Davi, Jaqueline Rosa, desabafou e questionou a falta de segurança na área interditada.

"Ele era uma criança de 8 anos. Só tinha uma fitinha [interditando o brinquedo]. Como não tinha ninguém lá?", questionou, em entrevista ao 'G1'.

Destino preferido do pequeno Davi nos momentos de folga da família, Caldas Novas reservou um trágico fim de semana para toda a família. Por conta do período de fortes chuvas em Minas Gerais, a viagem havia sido adiada. Jaqueline relatou que estava preparando mamadeira do caçula no momento do acidente. O pai, Luciano, estava com os outros filhos e permitiu que o pequeno Davi fosse ao banheiro desacompanhado. A criança entrou na área de acesso ao toboágua, que estava interditada para manutenção, e caiu de uma altura de cerca de 15 metros.

Ele foi levado de ambulância para o Hospital Municipal de Caldas Novas em estado grave e não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Técnico-Científica (PTC), que deverá apresentar um laudo em até dez dias.