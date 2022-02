Processo de inscrição para o Sisu começa na terça-feira e vai até as 23h59 de sexta-feira - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Processo de inscrição para o Sisu começa na terça-feira e vai até as 23h59 de sexta-feira Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/02/2022 08:40

Foram abertas nesta terça-feira, 15, as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre deste ano. São quase 222 mil vagas para mais de 6 mil cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. Mais de 84,5% das vagas ofertadas são para as instituições federais (universidades e institutos). As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 18 de fevereiro, horário de Brasília, exclusivamente pela internet.

Podem participar do Sisu todos os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e não tiraram zero na redação, com exceção dos que prestaram o exame sem ter concluído o ensino médio e, portanto, declararam estar na condição de treineiro.

Agora, as inscrições podem ser realizadas pelo Acesso Único , que reúne todas as formas de acesso ao ensino superior promovidas pelo Ministério da Educação (MEC). Segundo a pasta, o novo portal oferece mais informações e praticidade. Na parte superior da home, basta clicar em Sisu para visualizar onde deve ser efetuada a inscrição.

Passo a passo da inscrição



Ao clicar no botão para se inscrever, o estudante deve inserir os dados do seu Cadastro Único do governo federal no acesso.gov.br (login e senha). Quem ainda não tem um cadastro deve providenciá-lo com antecedência.



Ao acessar o Sisu com os dados do gov.br, o interessado deve atualizar, se for o caso, e confirmar seu telefone e e-mail. Depois basta escolher até duas opções de curso. Para começar, clique em "Fazer inscrição na 1ª opção" e repetir esse procedimento para a 2ª opção de curso.



Antes e durante o período de inscrição, o candidato pode explorar as vagas ofertadas, pesquisando por município, instituição ou nome do curso. A consulta das vagas está disponível desde o início de fevereiro.



É importante se atentar à escolha da modalidade de concorrência que possui dois formatos: ampla concorrência e lei de cotas (ações afirmativas).



Após conferir os dados de suas escolhas, curso e modalidade de concorrência bem como se terá a documentação a ser exigida para a matrícula, basta clicar em "Confirmar minha inscrição" para concluí-la.

Cronograma



Inscrições: 15 a 18 de fevereiro;



Resultado: 22 de fevereiro;



Matrícula: 23 de fevereiro a 8 de março.



Lista de espera:



De 22 de fevereiro a 8 de março – para manifestar interesse em participar da lista de espera:



A partir de 10 de março, ocorrerá a convocação dos selecionados por meio da lista de espera.