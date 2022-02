Arnaldo Jabor morreu em decorrência de complicações de um AVC - Reprodução/Instagram

Arnaldo Jabor morreu em decorrência de complicações de um AVCReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2022 10:24 | Atualizado 15/02/2022 13:19

São Paulo - Políticos lamentaram a morte do jornalista e cineasta Arnaldo Jabor, de 81 anos, que morreu na madrugada desta terça, 15, em São Paulo. Jabor estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde dezembro, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, lamentou a morte do jornalista em seu perfil do Twitter. "Lamento a morte do cineasta Arnaldo Jabor. Ele teve um papel fundamental no cinema brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos", disse o prefeito

Lamento a morte do cineasta Arnaldo Jabor. Ele teve um papel fundamental no cinema brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 15, 2022

Em suas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria, lastimou a morte do cineasta e prestou suas condolências aos familiares. "Muito triste com a morte do meu amigo, grande brasileiro, jornalista e cineasta Arnaldo Jabor. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor", escreveu João Dória em seu perfil do Twitter.



Muito triste com a morte do meu amigo, grande brasileiro, jornalista e cineasta Arnaldo Jabor. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor. — João Doria (@jdoriajr) February 15, 2022

Em uma nota de pesar, o governador do Rio, Cláudio Castro, relembra a carreira de sucesso do jornalista e expressou sua solidariedade à família de Jabor. "Arnaldo Jabor é um ícone. Recebi com profundo pesar a notícia de seu falecimento. Com uma carreira de sucesso no cinema, jornalismo e literatura, ele deixa um belo histórico, além do legado para quem hoje atua nessas áreas e para as novas gerações desses profissionais. Por onde passou, Jabor também marcou sua trajetória pelo discurso em defesa da democracia e da sociedade brasileira. Expresso minha solidariedade à família e aos amigos", disse a nota.

O senador Randolfe Rodrigues também prestou suas condolências nas redes sociais e relembrou o papel do jornalista em sua carreira.

Infelizmente perdemos um grande brasileiro. Arnaldo Jabor foi jornalista, cineasta mas, sobretudo, foi um debatedor do nosso país. Estava sempre atento! Minhas condolências à família e aos amigos. Jabor fará muita falta. Que Deus console os corações mais próximos. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) February 15, 2022

O senador Humberto Costa também lamentou a morte do cineasta. "O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor faleceu hoje e deixou um grande legado no cinema e no jornalismo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e aos fãs", disse.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) publicou uma nota de condolência pelo falecimento de Jabor. "Com uma carreira dedicada ao cinema, à literatura e ao jornalismo, Jabor também deixa sua contribuição para a música brasileira. Ele é autor das canções "Amor e sexo", ao lado de Rita Lee e Roberto de Carvalho, e "Samba Exaltação", em parceria com Cristóvão Bastos. Neste momento de tristeza e dor, a instituição se solidariza com seus familiares e amigos", disse em nota.