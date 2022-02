Tal medida da Anvisa se deu em virtude de ter sido constatada a divulgação do respectivo produto na página do laboratório na internet - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/02/2022 12:45 | Atualizado 15/02/2022 13:00

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira, 15, o recolhimento de autoteste para Covid-19. Em publicação no Diário Oficial da União (DOU), a agência informa sobre a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso do produto Teste Covid meuDNA PCR-LAMP Autocoleta de Saliva, fabricado pelo Laboratório Mendelics Análise Genômica S.A.

Tal medida se deu em virtude de ter sido constatada a divulgação do respectivo produto na página do laboratório na internet. O Mendelics é o laboratório responsável também pela fabricação do kit e o detentor da marca meuDNA.



"É importante esclarecer que o produto Teste Covid meuDNA PCR-LAMP não está regularizado na Anvisa, de forma que não pode ser divulgado, distribuído, comercializado e nem mesmo utilizado", informou a agência.

A Lei 6.360/1976 dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros e a Lei 6.437/1977 configura as infrações à legislação sanitária federal, estabelecendo as respectivas sanções.



Conforme estabelecem esses regulamentos, os produtos sujeitos à vigilância sanitária precisam estar regularizados na Anvisa previamente à sua divulgação e comercialização.



A agência já havia publicado outras quatro resoluções referentes a autotestes para Covid-19, contra as empresas Empreendimentos Pague Menos, Drogaria São Paulo, Drogarias Pacheco e Raia Drogasil, que também estavam realizando a divulgação de produtos que não se encontram regularizados na Anvisa.