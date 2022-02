Presidente Jair Bolsonaro (PL) - Alan Santos

Publicado 16/02/2022 17:35 | Atualizado 16/02/2022 17:43

Brasília - O governo federal deve liberar saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para moradores de Petrópolis, município localizado no estado do Rio de Janeiro, e que foi devastado pela chuva na última terça-feira (15) . A informação foi revelada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), durante viagem à Rússia.

"Como é praxe nessas questões, há liberação do fundo de garantia [FGTS] e [recursos para] a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região", disse Bolsonaro em conversas com jornalistas.

O presidente também revelou que conversou ao telefone com Rogério Marinho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e citou a liberação de um "crédito especial para atender aos vitimados da catástrofe de uma água em abundância que caiu e para a reconstrução de alguma coisa". Entretanto, Bolsonaro não deu mais detalhes sobre valores ou liberação. "Os demais créditos de prevenção são previstos no orçamento anual", acrescentou.

Bolsonaro anunciou também que sobrevoará a cidade de Petrópolis, na sexta-feira (18), após regressar de viagem. O avião com o chefe do Executivo brasileiro pousará no Aeroporto Internacional Tom Jobim-Galeão. "Pretendemos já apresentar ao prefeito [de Petrópolis, Rubens Bomtempo] o que nós podemos oferecer", disse.

Bolsonaro está na Rússia, a convite do presidente Vladimir Putin, e seguirá amanhã (17) de manhã para uma breve visita à Hungria, onde se encontrará com o primeiro-ministro, Viktor Orbán.