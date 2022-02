Em todo o mundo, já são 5.846.612 mortos - Cléber Mendes

Publicado 16/02/2022 19:51

O Brasil voltou a registrar mais de mil mortes por covid-19 em apenas um dia. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nas últimas 24h, 1.085 pessoas morreram em decorrência da doença.



No mesmo período, 147.734 pessoas testes tiveram resultado positivo, elevando o total do país a 27.806.786 infecções. Desde o início da pandemia, são 640.774 vítimas.

A média móvel de casos ficou em 121.622, abaixo da registrada ontem (126.062). A de mortes foi de 814. Ontem, era 840.



Um levantamento feito pelo Instituto Todos Pela Saúde (ITpS) apontou que, embora o país esteja sofrendo com os reflexos da variante Ômicron, ainda não há sinais de que a subvariante BA.2, descoberta recentemente, esteja crescendo.



Em todo o mundo, já são 417.094.312 casos de covid-19, e 5.846.612 mortos. Segundo o Instituto Johns Hopkins, 10.527.109.696 doses da vacina já foram aplicadas.



O site "Our World in Data" aponta que cerca de 80% dos brasileiros já completaram sua imunização.