São Paulo entrega 10 milhões de doses de Coronavac para imunização infantil esta quinta, 17 - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2022 16:14 | Atualizado 16/02/2022 16:48

São Paulo - O governo de São Paulo vai entregar um lote de 10 milhões de doses infantis da Coronavac ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira (17). A remessa é fruto do acordo entre o Instituto Butantan e a pasta com o objetivo de reforçar e agilizar a imunização de crianças contra a covid-19 em todo o Brasil.

“A presença de mais 10 milhões de doses certamente permitirá a aceleração do processo de vacinação infantil. Com isso, estaremos ajudando outros Estados e ficamos muito felizes por mais essa contribuição que o Governo de São Paulo e o Instituto Butantan oferecem ao Brasil para apoiar a saúde e proteger vidas”, disse o governador de São Paulo João Doria (PSDB).

A aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 20 de janeiro. Há 15 dias, o Butantan formalizou ao Ministério da Saúde uma proposta de fornecimento de 10 milhões de doses da vacina. O documento foi enviado em resposta a consulta da própria pasta federal.

“Nós entregaremos a totalidade das 10 milhões de doses que já saem amanhã para os depósitos do Ministério da Saúde. O contrato foi assinado e, portanto, a liberação será imediata. Neste momento, estamos nos preparando para fazer esta entrega amanhã de manhã”, explicou o Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas.

No Brasil, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes.

As 10 milhões de doses já estão envasadas e certificadas pelo rigoroso controle de qualidade do Butantan. Em 2021, o Butantan forneceu 100 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações, encerrando o contrato antes do tempo previsto, em meados de setembro.

A CoronaVac foi a primeira vacina aplicada no país e garantiu a proteção dos grupos mais vulneráveis ao coronavírus, como idosos e profissionais de saúde. A vacina é produzida em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac.