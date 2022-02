Pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro - Isac Nóbrega/PR

Brasília - O pré-candidato à presidência da República, Sergio Moro (Podemos), disse nesta quarta-feira, 16, que não vê "domínio Lulista" na região Nordeste. A fala de Moro contraria as recentes pesquisas eleitorais. De acordo com o levantamento PoderData divulgado em 1º de fevereiro, Lula (PT) tem a preferência de voto de 51% dos nordestinos, enquanto Bolsonaro (PL) tem 26% e Moro, 6%. No cenário geral, Lula lidera com 41%.



"Não tenho visto esse domínio lulista aí no Nordeste. O que tem são pessoas muito insatisfeitas com o governo atual e portanto acabam pensando no Lula. Mas também é um governo que deu errado no passado, então não é uma boa alternativa”, disse Moro em entrevista à rádio Rio FM, de Aracaju.

“As pessoas já me advertiram que não se pode tratar o Nordeste como uma coisa só, e eles tão certos. Cada estado tem as suas peculiaridades”, continuou o ex-juíz.



O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro ainda disse que é contra a reeleição de presidentes e defendeu o fim do foro privilegiado.

"E se for aumentar para cinco anos, joga para o próximo presidente, porque não se pode, presidente em exercício, aumentar o mandato dele. É um negócio muito esquisito", opinou.



"Chega de blindar político que faz coisa errada, e chega de tratar político como se fosse melhor que o cidadão comum".