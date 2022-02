Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão - Reprodução

Brasília - O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como "Zé Trovão", teve a prisão domiciliar revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão divulgada nesta terça-feira (15).

Entretanto, o ministro manteve a obrigatoriedade do uso de tornozeleira e a proibição de uso das redes sociais

De acordo com Moraes, o relaxamento da prisão foi justificado após Zé Trovão cumprir com as restrições determinadas. A sentença de Moraes foi estendida a outros investigados no mesmo inquérito.

Zé Trovão foi preso no dia 26 de outubro do ano passado. O caminhoneiro é investigado por articular atos contra as instituições no 7 de Setembro.