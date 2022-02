Presidente do STF, Luiz Fux - Divulgação

Publicado 17/02/2022 16:45 | Atualizado 17/02/2022 16:47

Brasília - O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta quinta-feira (17), que o Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai apoiar as vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Os temporais que atingem a cidade causaram deslizamentos e deixaram ao menos 106 mortos. O número de vítimas, no entanto, vem subindo à medida em que avança o trabalho do Corpo de Bombeiros nas áreas atingidas.

A ideia, segundo Fux, é que o observatório do CNJ passe a monitorar "questões jurídicas e institucionais que envolvem a preservação dos direitos fundamentais das comunidades atingidas" Também será montado um espaço para recebimento de doações em Brasília.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (17), antes de dar início aos julgamentos no plenário do STF. Natural do Rio de Janeiro, o ministro também aproveitou para prestar solidariedade aos familiares das vítimas e ao trabalho de resgate.

"Não são apenas números, são pais que perderam seus filhos, são os filhos que se tornaram órfãos, são idosos que não conseguiram se evadir a tempo. É impossível não se emocionar com os relatos de quem cavou as próprias mãos, em busca de seus entes queridos que se encontram desaparecidos. Centenas de famílias perderam as suas casas e os seus bens. Não será fácil a reconstrução da cidade", afirmou.