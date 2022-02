Mulher é amarrada à engate de carro e arrastada - Reprodução

Publicado 17/02/2022 19:55 | Atualizado 17/02/2022 19:58

Uma mulher de 30 anos foi amarrada pelo namorado no engate do carro e arrastada na vicinal João Leal no sábado, 12, em Nipoã (SP). A vítima, que ficou com diversos hematomas por todo o corpo, teve alta hospitalar e se recupera dos ferimentos em casa. O homem foi preso nesta quinta-feira, 17. As informações são do Portal G1.

A vítima apresentou hematomas e cortes no rosto, pernas, e costas, além de fratura em uma das mãos.

As imagens da vítima mostram uma das mãos com pontos, escoriações nas pernas e marcas roxas nas costas.



Segundo o boletim de ocorrência, o namorado da mulher usou uma mangueira para amarrar o pescoço dela no engate do carro, e a arrastou por cerca de 50 metros.

A vítima chegou a ficar internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), mas recebeu alta nesta quarta-feira, 16.



O agressor fugiu em seguida, mas o carro foi localizado e apreendido.