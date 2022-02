Morador de rua é morto a pauladas - Reprodução/TV Anhanguera

Publicado 17/02/2022 19:10

Rio - Um morador de rua foi morto a pauladas em Porangatu, nesta quinta-feira, 17. O crime ocorreu no estado de Goiás e foi filmado por câmeras de segurança. Segundo a "Tv Anhanguera", o homem morreu no local do crime após levar três pauladas na cabeça.

A vítima e um outro morador de rua dormiam na área externa de uma loja de baterias de carro quando um homem aparece com um pedaço de pau na mão e agride o morador.



O rapaz que estava no local do crime disse em depoimento que não sabe a motivação do crime e que estava dormindo e, por isso, não viu o momento de agressão.

O suspeito de matar o homem foi preso nesta quinta e ainda vai será interrogado.