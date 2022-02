Lula pede orações para vítimas da tragédia de Petrópolis - Crédito: Ricardo Stuckert

Publicado 17/02/2022 18:02 | Atualizado 17/02/2022 18:08

Em entrevista para rádios da região do Cariri, no Ceará, nesta quinta-feira, 17, o ex-presidente Lula pediu orações pelas vítimas da tragédia que ocorreu em Petrópolis nesta semana. O temporal que atingiu a cidade fluminense já deixou 105 mortos.



“Queria começar pedindo licença para fazer um apelo para o povo da cidade de Juazeiro, a terra do nosso querido ´Padim Ciço´, que o povo de Juazeiro fizesse uma reza muito forte em solidariedade às vítimas de Petrópolis. Já são 105 pessoas mortas, 134 desaparecidas, da maior tromba d´água que se tem notícia nos últimos 90 anos. É muito importante que a gente, que tem fé, que a gente que acredita em Deus, a gente possa fazer uma reza forte para estimular, e diminuir o sofrimento das pessoas que estão vivendo esse drama insuportável, causado pelas enchentes. Quero aproveitar esse momento para dizer ao povo do Ceará, ao povo de Juazeiro, ao povo que segue Padrinho Cícero, que é muito importante a gente fazer uma profissão de fé, para fortalecer não só as vítimas, mas também os parentes que estão sofrendo muito com o que aconteceu em Petrópolis”, disse Lula, logo no início da transmissão.

O ex-presidente também se manifestou por suas redes sociais.

"Minha solidariedade ao povo de Petrópolis e as famílias que perderam parentes e suas casas. Que toda a sociedade, as autoridades e servidores públicos consigam se unir nos esforços para reconstruir a cidade, auxiliar os desabrigados e reparar os danos causados pelas chuvas", escreveu.