Mario Frias oficializou a contratação da noiva de Carlos Jordy no início de fevereiro - Roberto Castro/ Mtur

Mario Frias oficializou a contratação da noiva de Carlos Jordy no início de fevereiro Roberto Castro/ Mtur

Publicado 17/02/2022 17:47

Brasília - Sob pressão após a repercussão negativa do custo da viagem a Nova York, nos Estados Unidos, onde esteve em dezembro para se reunir com produtores da Brodway, o secretário especial de Cultura, Mario Frias, está no centro de outra polêmica após a revelação da contratação da noiva de Carlos Jordy (PSL), deputado federal e bolsonarista.

De acordo com a 'Folha de S. Paulo', Lais Sant'Anna Soares, que está com a data de casamento marcado com Jordy, já despacha desde o início de fevereiro como Coordenadora de Inovação no departamento de Empreendedorismo Cultural em primeiro de fevereiro.

O pedido de casamento de Jordy aconteceu poucos dias depois da contratação de Lais. Formada em direito, ela trabalhava em um escritório de advocacia e nunca desempenhou atividades na área para a qual foi contratada, como informa as informações publicadas sobre sua formação no LinkedIn.



Recentemente, o ex-ator de 'Malhação' exonerou do comando da secretaria de Economia Criativa e Diversidade Cultura, Aldo Valentim. A vaga foi preenchida pelo olavista Rafael Nogueira, que estava na presidência da Biblioteca Nacional, para o car.