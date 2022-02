Agentes da Delegacia da Polícia Civil conseguiram a confissão da mulher sobre a fraude na campanha de arrecadação de fundos - Divulgação

Agentes da Delegacia da Polícia Civil conseguiram a confissão da mulher sobre a fraude na campanha de arrecadação de fundosDivulgação

Panorama - Suspeita de cometer o crime de estelionato, uma mulher é investigada pela Polícia Civil de Panorama, interior de São Paulo, após indícios de que inventou o diagnóstico de câncer no cérebro do próprio filho, de 4 anos, para arrecadar dinheiro com 'vaquinha virtual'. Com o apoio do Conselho Tutelar e da secretaria Municipal de Saúde, os agentes desconfiaram do golpe após a checagem de laudos médicos da criança no sistema de atendimento da prefeitura de Panorama.

Instaurado na sexta-feira, o inquérito o detalhes do crime que teria sido cometido pela mulher, de 35 anos, que ainda não teve a identidade revelada. Na investigação preliminar, a Polícia Civil descobriu em postagens publicadas em redes sociais a fraudulenta história criadas sobre o tratamento ao qual o filho seria submetido.

Confrontada pela polícia, a mulher não entregou os exames que comprovariam a doença do filho com a justificativa de que os documentos estavam embalado, pois ela estaria em processo de mudança para a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso. Levada à delegacia, ela confessou que a campanha para arrecadar fundos era uma farsa e que o filho não estava com câncer.

A mulher, que teria conseguido vender sete cupons pelo valor unitário de R$ 25, aguardará em liberdade a conclusão das investigações.