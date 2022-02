Brasil registra 851 mortes por Covid-19 e 108 mil novos casos - Reprodução

Publicado 19/02/2022 18:42 | Atualizado 19/02/2022 18:46

Rio - Neste sábado, 19, o Brasil registrou 851 mortes pela covid-19, de acordo com o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Também foram identificados 108 mil novos casos no último período analisado.

Ao todo, o país já contabiliza 643.880 vidas perdidas para a doença. Desde o início da pandemia, 28.167.587 casos já foram registrados.



A média móvel de casos está em 105.978 e a média móvel de óbitos está em 833.



De acordo com o Conass, os números do Distrito Federal e Mato Grosso foram mantidos com os dados de ontem por problemas técnicos. Já os dados de Rondônia, foram revisados por inconsistências ou duplicidades.