Vacinação infantil contra Covid-19 promete acelerar em todo o país nos próximos dias - ASCOM Saquarema

Vacinação infantil contra Covid-19 promete acelerar em todo o país nos próximos diasASCOM Saquarema

Publicado 19/02/2022 14:50

Rio - Após críticas ao Ministério da Saúde pela demora para avalizar e iniciar a campanha de vacinação infantil contra a covid-19, pais e responsáveis devem ficar atentos ao calendário da dose de reforço. Neste sábado, Campo Grande, Mato Grosso, São Paulo (capital), e Salvador, Bahia, iniciaram a aplicação da segunda dose de Coronavac em crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. No Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou que a campanha para crianças entre 5 e 11 anos será retomada na segunda-feira.

A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. O processo de imunização na capital fluminense foi suspensa na quinta-feira por falta de doses. Em Campos dos Goytacazes, interior do Rio, a Secretaria Municipal de Saúde liberou 300 vagas para a imunização de crianças 5 e 11 anos anos entre sábado e segunda-feira. A vacinação na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Guarus precisa ser agendada no site do hospital e a aplicação acontecerá das 18h às 22h.

No estado de São Paulo, a campanha avança consideravelmente. Dados do governo estadual apontam que cerca de 90% das crianças e adolescentes da capital receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid-19, e 71,8% de meninos e meninas entre 5 e 11 anos estão parcialmente imunizados.



De acordo com o cronograma vacinal defendido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), crianças imunizadas com Coronavac (de 6 a 17 anos) precisam esperar 28 dias até a segunda etapa do processo. O intervalo para as que tomaram a dose da Pfizer (de 5 a 11 anos) é de 56 dias.