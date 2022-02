Granizo e geada transformam paisagem durante verão em Santa Catarina - Divulgação

Publicado 19/02/2022 19:34

Rio - Santa Catarina amanheceu o sábado com a temperatura mínima de 4,56°C em Bom Jardim da Serras, às 7h. Durante esta semana, foi registrado geada na região serrana em pelo menos três dias durante a manhã. E na parte da tarde, as ocorrências de granizo provocaram prejuízos e bloqueios em rodovias. Mesmo em pequenas quantidades e em curta duração, as formações de camadas de gelo transformaram as paisagens durante o verão.



Na localidade do Vale do Caminhos da Neve, em São Joaquim, houve registro de geada neste sábado, 19, e a vegetação ficou coberta por uma fina camada de gelo. Os termômetros no município chegaram a 7,03°C. Também houve ocorrências durante o decorrer da semana em que as marcas mínimas chegaram a 4,21°C em Urupema.

Também foi registrado chuva com granizo em cidades do Vale do Itajaí, Oeste e Serra, que causou estragos em casas, carros e lavouras, além de bloqueio de rodovias e acidentes.

O calor combinado com a disponibilidade de umidade e perturbações em médios níveis da atmosfera causaram pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de temporais isolados, entre o Meio-Oeste e o Litoral do estado.



Estão previstos temporais isolados com raios e rajadas de vento com granizo para os municípios de Arroio Trinta, Calmon, Caçador, Fraiburgo, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Macieira, Monte Carlo, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias, Videira e Água Doce.

Todas informações são da Defesa Civil estadual.