Os crimes cometidos por Kelly inspirou a criação da personagem interpretada pela atriz Gioavanna Antoneli na nove 'A Regra do Jogo' - Reprodução

Publicado 20/02/2022 12:39

Laguna - A Polícia Civil de Santa Catarina abriu inquérito para apurar a morte de Kelly Samara Carvalho dos Santos, de 33 anos, que morreu na madrugada de sexta-feira ao cair da sacada do 4º andar do apartamento em que vivia em Laguna, Santa Catarina. Foragida da Justiça do Mato Grosso do Sul desde 2012, quando fugiu de uma prisão em Dourados, a 'Golpista de Luxo' ganhou projeção nacional pela série de crimes praticados no estado natal, Rio de Janeiro e São Paulo.

A extensa lista de crimes conta o furto cinematográfico de um quadro do pintor espanhol Juan Miró. Kelly se envolveu amorosamente com o filho do dono da galeria Portal Galeria de Artes, em São Paulo. Após ganhar a confiança da família, ela concretizou o ardiloso plano e vendeu a obra de arte pelo valor de US$ 1 mil (R$ 5,1 milhões na cotação atual).

A ficha criminal inspirou o autor João Emanuel Carneiro na criação do perfil da personagem Atena, vilã da novela 'A Regra do Jogo, exibida pela Rede Globo entre 2015 e 2016. A atriz Giovanna Antonelli deu vida à poderosa malfeitora que caiu nas graças do público pela lábia e ousadia dos golpes na trama.

À frente da investigação, William Testoni, delegado da Polícia Civil de Laguna, instaurou inquérito para apurar os detalhes da morte. Em declaração preliminar, disse que Kelly estaria sentada da sacada do apartamento e teria caído após ameaçar se jogar, de acordo com o relato do namorado da vítima. Segundo relato do homem, ela fazia uso de medicação controlada e não aceitava o término do relacionamento.

"Começou a falar que iria se matar, chegando a ir próximo da sacada do apartamento", disse ao 'G1'.

Natural de Amambaí, a 352 km de Campo Grande, Kelly teve os primeiros crimes registrados com apenas 13 anos. Na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Kelly foi presa após dopar e roubar um empresário de Ponta Porã. Presa, fugiu de uma prisão onde cumpria o regime semiaberto de reclusão e estava foragida desde 2012. Kelly foi velada e enterrada na manhã deste domingo no cemitério municipal de Amambaí.