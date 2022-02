Filho morre com tiro no olho para proteger mãe de feminicídio - Elza Fiuza/Agência Brasil

Publicado 20/02/2022 16:17 | Atualizado 20/02/2022 16:20

Itapoã - Um adolescente de 16 anos morreu para proteger a mãe de uma tentativa de feminicídio neste sábado, 19. Segundo informações do "Metrópoles", Pedro Henrique Xavier dos Santos faleceu após ser atingido por um tiro no olho em Itapoã. O caso está sob investigação da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Testemunhas relataram que o crime ocorreu durante um culto na casa das vítimas. O suspeito chegou ao local e, após discussão com Luciene, puxou uma arma e atirou contra a mulher. Luciene lutou contra o agressor que pegou a vítima pelos cabelos e a arrastou para fora da casa. Neste momento, atirou novamente contra a ex-companheira.



O filho de Luciene, Pedro, correu para proteger a mãe e se colocou entre ela e o atirador, quando foi atingido no olho e morreu no local. Luciene foi encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá (HRPA) com sinais estáveis. O suspeito fugiu do local, mas foi capturado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O suspeito de 40 anos e é ex-companheiro de Luciene Xavier dos Santos, 41. O homem foi preso, e de acordo com o "Metrópoles", já possui várias passagens na polícia por roubo, estupro e furto. Além disso, também constam duas ocorrências de ameaça contra Luciene, Pedro e a família das vítimas.

A arma do crime ainda não foi localizada.