Balão cai em aeroporto de GuarulhosReprodução

Publicado 20/02/2022 17:55

Guarulhos - Um balão não tripulado caiu no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, neste domingo, 20, e cobriu parte de um avião da Gol que estava estacionado no pátio. Segundo informações do "G1", não há registro de feridos e até o momento ninguém foi preso pela autoridades.



As imagens do objeto foram gravadas por funcionários que trabalham em Cumbica e por passageiros que estavam no local. De acordo com as testemunhas, o objeto sobrevoou o aeroporto até cair perto dos portões de embarque.

Um balão em homenagem ao SBT cai no aeroporto de Guarulhos. pic.twitter.com/FSAonJDfem — Nando (@dibbissimo) February 20, 2022

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo disse que "realiza diligências para identificar a pessoa que soltou o objeto" e que a as policias Civil e Militar "estão empenhadas no combate à soltura de balão". O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), do Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos).

A empresa responsável pelo aeroporto de Cumbica confirmou o caso e disse que a retirada do balão foi rápida e não provocou interferência ou gerou risco nas operações. "Por mais que no Brasil a soltura de balões seja crime, ainda é frequente esse tipo de prática. Em 2020, a concessionária contabilizou mais de 33 ocorrências com balões. Em 2021, foram 44 registros", diz a nota.



A Gol, que teve sua aeronave coberta pelo balão, disse que o objeto não machucou nenhum dos passageiros ou funcionários, e que o avião não teve avarias e foi liberado para seguir voo após a retirada do item. "As equipes de solo do aeroporto e de manutenção da GOL atuaram com agilidade para a retirada do balão, garantindo a segurança dos passageiros e de todos os envolvidos na operação. A empresa informa ainda que aeronave não sofreu danos e foi liberada para seguir com o voo programado".



A Companhia também reforçou que a prática de soltar balão é um crime e põe em risco o espaço aéreo, uma vez que "os balões podem colidir com aeronaves, enroscar nas turbinas dos aviões, provocar incêndios ou até mesmo cair na pista sobre aeronaves em abastecimento".

O SBT divulgou uma nota negando relação com o balão que estava com logo e desenhos em referência à emissora. "A emissora é contra a a soltura de balões e espera que as autoridades apurem a responsabilidade pela autoria do fato”, informou a assessoria de comunicação da empresa".