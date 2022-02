Após a inspeção do carregamento, Ministério da Saúde iniciará a distribuição das doses pelo país - Divulgação/UPS

Após a inspeção do carregamento, Ministério da Saúde iniciará a distribuição das doses pelo paísDivulgação/UPS

Publicado 21/02/2022 14:04

Brasília - O Ministério da Saúde confirmou o recebimento de duas remessas de vacinas contra a Covid-19 que totaliza um lote com 2 milhões de doses da Pfizer. O lote contém doses para a imunização de crianças e da população acima de 12 anos.

O carregamento chegou ao país dividido em dois voos. No domingo, a primeira remessa chegou pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), com 585 mil doses para vacinação do público-alvo acima de 12 anos. A segunda chegou nesta segunda-feira, com mais de 1,4 milhão de doses pediátricas, destinadas às crianças de 5 a 11 anos.



Os imunizantes serão encaminhados para o Centro de Distribuição da Pasta, onde passarão por um rígido controle de qualidade. Após esse processo, o lote será distribuído pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal.



Na manhã desta segunda, o país superou a marca de 380 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Mais de 93% da população acima de 12 anos está vacinada com a primeira dose e mais de 155 milhões estão com o esquema vacinal completo. Desde o início da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 430 milhões de doses para todo Brasil.