Família assassinada no ABCReprodução

Publicado 21/02/2022 21:46

A Justiça adiou para o dia 13 de junho julgamento, por júri popular, dos cinco réus presos acusados de roubar, matar e queimar uma família em janeiro de 2020 no ABC Paulista. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a decisão se deu pela ausência de uma das testemunhas.

Os crimes, que foram cometidos em Santo André e em São Bernardo do Campo, ocorreram em 27 de janeiro de 2020. Na época o caso teve repercussão à porque a filha das vítimas está envolvida nos assassinatos. Anaflávia Gonçalves, Carina Ramos, Juliano Oliveira Ramos Júnior, Jonathan Fagundes Ramos e Guilherme Ramos da Silva irão responder por três crimes de homicídio triplamente qualificado.



O casal de empresários Romuyuki Veras Gonçalves, de 43 anos, e Flaviana de Meneses Gonçalves, de 40, e o filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, de 15, foram mortos com golpes na cabeça durante um assalto na casa em que moravam, em um condomínio fechado em Santo André.



De acordo com a acusação feita pelo Ministério Público (MP), três criminosos armados (Juliano, Jonathan e Guilherme) entraram no imóvel com a ajuda da filha do casal e da namorada dela (Anaflávia e Carina). Os cinco queriam roubar R$ 85 mil que estariam num cofre, mas, como não encontraram o dinheiro, decidiram levar pertences das vítimas e matá-las.

Os corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro da família no dia seguinte pela polícia, em 28 de janeiro de 2020.