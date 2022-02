Aeroporto de Juazeiro do Norte - Divulgação

Aeroporto de Juazeiro do Norte Divulgação

Publicado 22/02/2022 20:25 | Atualizado 22/02/2022 20:28

Fortaleza - A Polícia Federal (PF) prendeu uma mulher de 25 anos que ateou fogo no próprio cabelo e no cinto de segurança da poltrona onde estava sentada dentro de um avião que pousava no aeroporto de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, na madrugada desta terça-feira (22). O voo vinha de Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com a PF, um isqueiro foi utilizado para iniciar o fogo. Além disso, ela ainda agrediu a tripulação e foi contida com a ajuda de passageiros, que auxiliaram também a apagar as chamas.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi indiciada pelo crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Ela é natural do município de Brejo Santo, interior do Ceará, e trabalha como babá em São Paulo.