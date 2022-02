Falsificação do primeiro autoteste de COVID aprovado pela Anvisa - CPMH/Divulgação

Publicado 23/02/2022 16:50 | Atualizado 23/02/2022 17:03

Brasília - O produto registrado como Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno foi o primeiro autoteste para covid-19 aprovado pelo Vigilância Sanitária (Anvisa) e já possui uma versão falsificada sendo comercializada. A empresa responsável pela importação do teste, CPMH Produtos Hospitalares, informou nesta quarta-feira, 23, que a venda da versão falsa do produto está ocorrendo nas redes sociais.

A assessoria da empresa alerta que, quaisquer unidades do autoteste que estejam sendo comercializadas neste momento, sob o mesmo nome, são falsificações. O produto original, que atende aos critérios técnicos de qualidade e desempenho definidos pela Anvisa e pelo INCQS (Fiocruz), só estará disponível para a população brasileira na próxima semana.

De acordo com a empresa, a previsão é que 20 milhões de unidades cheguem às redes de farmácia, lojas de artigos médicos e e-commerces no país a partir de semana que vem.

Segundo a CPMH Produtos Hospitalares, as versões falsificadas aparentam ter swab mais longo que o original e um formato diferente no tubo de coleta. Além disso, os produtos sendo vendidos não apresentam a segurança e eficácia comprovadas para a utilização do autoeste com segurança.

"A companhia já está tomando as medidas necessárias em relação ao caso, com a entrada de uma queixa-crime na polícia. Orientamos que ao encontrar o produto falsificado entre em contato com a CPMH pelos canais de atendimento 08009408883 e pelo SAC disponível no site para que as providências cabíveis possam ser tomadas com vistas à proteção da saúde da população"



Como funciona o autoteste

O Novel Coronavirus (Covid-19) Autoteste Antígeno (CPMH) pode ser utilizado entre o 1° e o 7° dia do início de sintomas (como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores de cabeça e no corpo, por exemplo) e permite o resultado em 15 minutos.

Caso não haja sintomas, ou nos casos que se tenha contato com alguém que testou positivo, é recomendado que se aguarde pelo menos cinco dias para realizar a autotestagem.



Vale enfatizar que o resultado do autoteste serve como uma orientação para o paciente, mas não é considerado um diagnóstico.

Caso o resultado seja positivo, o paciente deve imediatamente evitar o contato com outras pessoas, pois isso quebra a cadeia de transmissão da Covid-19, quando possível procurar atendimento especializado de profissionais de saúde para confirmar o diagnóstico.



O QR Code disponível na bula do autoteste dá acesso a um link (cpmhcombr/autoteste) com um vídeo que esclarece todas as orientações sobre o uso do produto.

Além disso, a CPMH disponibiliza uma central de atendimento na qual profissionais da saúde especializados esclarecem dúvidas sobre a correta utilização do autoteste. O

O atendimento pode ser realizado por contato telefônico (0800), e-mail e mensagens via aplicativo WhatsApp.