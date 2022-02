Ex-presidente Lula - DivulgaÇÃo

Publicado 24/02/2022 10:51 | Atualizado 24/02/2022 13:05

Brasília - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou na manhã desta quinta-feira, 24, contra os ataques russos à Ucrânia.

"Ninguém pode concordar com guerra, ataques militares de um país contra o outro. A guerra só leva a destruição, desespero e fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver suas divergências em uma mesa de negociação, não em campos de batalha", disse ele.

Em seguida, Lula disse "ficar triste" com o cenário de guerra e pede pela humanidade. "A humanidade não precisa de guerra, precisa de emprego, de educação. Por isso que eu fico triste de estar aqui falando de guerra e não de paz, de amor, de desenvolvimento", continuou o ex-presidente.

Lula também pontuou sobre como deve ser o posicionamento do presidente da República para com os outros países. O ex-presidente aproveitou para falar da viagem de Jair Bolsonaro (PL) até a Rússia em meio ao cenário de conflito entre o país russo e a Ucrânia.

"Um presidente precisa conversar, ser um maestro da orquestra chamada Brasil para ela viver em harmonia. Se você tem um presidente que briga com todo mundo, ele serve para que? Até em coisas sérias, ele mente, disse que tinha conseguido a paz ao viajar para a Rússia", afirmou.

Nesta quinta, a Rússia atacou o país vizinho com bombardeios contra alvos militares em Kiev, Kharkiv, e outras cidades no centro e no leste europeu, depois de o presidente Vladimir Putin ter autorizado operação militar na região.