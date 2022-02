Quarta Praia, Morro de São Paulo, na Bahia - Divulgação

Publicado 23/02/2022 20:53

Rio - O Brasil tem três praias no ranking de melhores do mundo para viajar em 2022. A listagem, divulgada nesta quarta-feira (23), faz parte do prêmio Travelers' Choice, do site Tripadvisor.

Entre os locais brasileiros escolhidos estão a Quarta Praia, em Morro de São Paulo, na Bahia (4º lugar); a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (7º lugar); e a Baía dos Golfinhos, na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte (9º lugar).

De acordo com o TripAdvisor, Grace Bay Beach, localizada nas Ilhas Turcas e Caicos, ficou em primeiro lugar. A lista foi formada com base na quantidade e na qualidade de avaliações feitas por usuários do site entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

Veja o ranking completo:

1 º - Grace Bay Beach, Ilhas Turcas e Caicos

2º - Varadero Beach, Varadero, Cuba

3º Turquoise Bay, Exmouth, Austrália

4º - Quarta Praia, Morro de São Paulo, Bahia, Brasil

5º - Eagle Beach, Palm, Eagle Beach, Aruba

6° - Radhanagar Beach, Havelock Island, Índia

7° - Baía do Sancho, Fernando de Noronha, Pernambuco, Brasil

8° - Trunk Bay Beach, Ilhas Virgens Americanas

9° - Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, Rio Grande do Norte, Brasil

10 ° - Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Itália