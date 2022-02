Homem chama a polícia para ele mesmo após ameaçar matar ex-mulher - Reprodução

Homem chama a polícia para ele mesmo após ameaçar matar ex-mulherReprodução

Publicado 23/02/2022 20:35

Vitória - Após ameaçar matar a ex-mulher, um homem identificado como Samuel Santos Souza, 24 anos, chamou a polícia para ele mesmo. O caso inusitado aconteceu no bairro Resistência, em Vitória, no Espírito Santo.

De acordo com o confeiteiro, ele não aceita o fim do relacionamento e por isso fazia ameaças a ex-companheira, na qual traiu três vezes. Além disso, o homem revelou que ficou revoltado ao saber que a mulher tinha se envolvido com outra pessoa depois da separação. Assista o vídeo:

"Mandei várias mensagens dizendo pra ela que se ela não voltasse comigo ia matar ela e o cara que estava com ela. Essa é a realidade. Então, para isso não acontecer eu abri um BO [boletim de ocorrência] contra mim mesmo para proteger a vida dela e a da minha filha também. Fui na residência dela, me alterei, ela se sentiu coagida, passou uma viatura e eu mesmo chamei a viatura pra mim", declarou ele.

Ainda segundo o homem, ele nunca bateu em nenhuma mulher. "Tenho consciência que estou errado. Por isso tive essa atitude. Não quero ser mais um que mata mulher. A decisão que eu ia tomar ia ser errada. Eu sei que vou estragar minha vida. Nunca passei por uma situação como essa. Estou aliviado porque aqui [na prisão] consigo deixar ela segura", continuou.

A polícia lavraou uma fiança, que não foi paga, e o homem foi levado ao Centro de Triagem de Viana.