Bolsonaro defende candidatura de Datena ao Senado por São PauloReprodução

Publicado 23/02/2022 19:38 | Atualizado 23/02/2022 19:39

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu nesta terça-feira, 22, a candidatura de José Luiz Datena ao Senado pelo Estado de São Paulo. O chefe do Executivo disse acreditar que o apresentador seria competitivo na disputa, mas foi criticado por seus apoiadores.

"Eu já conversei com o Datena. Eu sei que todo mundo tem crítica a um candidato ou outro, mas você não tem opção", disse Bolsonaro, quando foi questionado por apoiadores a respeito das críticas que apresentador fez ele. "Você não pode procurar santo, não tem santo. Sempre temos um defeito."

O presidente disse também que vê "potencial" em Datena e afirmou que, se lançar um candidato que não seja competitivo, "outra pessoa vai levar".

Apoiadores do presidente se mostraram insatisfeitos com o apoio de Bolsonaro ao Datena, já que o apresentador criticou o seu governo em diversas ocasiões. Depois disso, um vídeo onde o apresentador chama Bolsonaro de "bundão" em seu programa, o "Brasil Urgente", começou a se espalhar nas redes sociais. O episódio ocorreu em agosto de 2020, quando o chefe do Executivo ofendeu jornalistas.

Datena não tem partido atualmente, mas possui um histórico de anunciar pré-candidaturas a cargos públicos, mas desistir de última hora. Em 2020, quando estava filiado ao MDB, quase concorreu ao cargo de prefeito de São Paulo e chegou a ser considerado para a vice de Bruno Covas, do PSDB.

Em 2018, no DEM, desistiu de concorrer uma vaga no Senado. Dois anos antes, filiado ao PP, também considerou uma candidatura à Prefeitura de SP. Mas até 2015, Datena era filiado ao PT.

*Com informações do Estadão Conteúdo