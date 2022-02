Multidão avança em carga de cerveja tombada em rodovia - Reprodução

23/02/2022

Belo Horizonte - Uma multidão avançou em uma carga de cerveja que tombou, no início da tarde desta quarta-feira (23), às margens da BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Registros do momento foram compartilhados nas redes sociais.

De acordo com o condutor da carreta, ele seguia pela rodovia quando um carro entrou na frente do veículo e ele precisou frear. Os freios não suportaram o peso da carga, e a carreta virou. Ao todo 23 paletes, cada um com 700 fardos, foram levados.

A Polícia Militar foi chamada e assim que os PMs chegaram, as pessoas dispersaram. Ninguém foi preso e nem feriu.