Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou, na manhã desta quinta-feira, 24, por cerca de 20 minutos durante um evento de inauguração do complexo viário na BR-153, em São José do Rio Preto (SP), mas não mencionou a invasão da Rússia à Ucrânia. Ele também conversou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, antes de embarcar para São Paulo, mas não falou sobre o ataque russo, considerado o maior desde a Segunda Guerra Mundial.

O chefe do Executivo viajou à Rússia na semana passada e, na ocasião, disse ser solidário ao país. "Somos solidários à Rússia e queremos muito colaborar em várias áreas, defesa, petróleo e gás, agricultura. As reuniões estão acontecendo", disse Bolsonaro ao presidente russo, Vladimir Putin, no último dia 16, com a ajuda de um intérprete.

Após a declaração do mandatário brasileiro, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o "Brasil parece estar do outro lado da comunidade global" em relação às tensões entre Rússia e Ucrânia. "Eu diria que a vasta maioria da comunidade global está unida em uma visão compartilhada, de que invadir um outro país, tentar tirar parte do seu território, e aterrorizar a população, certamente não está alinhado com valores globais e, então, acho que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global", opinou Psaki.

'Brasil não concorda com invasão'

Nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil não concorda com a invasão da Rússia à Ucrânia. Mourão negou que o Brasil esteja adotando uma posição neutra no conflito e ainda afirmou que o país está se posicionando por meio da atuação na Organização das Nações Unidas (ONU).

"O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade", declarou Mourão na chegada ao Palácio do Planalto.

Questionado sobre o posicionamento do governo, Mourão disse que o país está se manifestando dentro da ONU, respeitando os princípios básicos de direito internacional. "O Brasil tem tomado posicionamento dele dentro da ONU, respeitando os princípios básicos do direito internacional, de não intervenção, de assegurar a soberania. Mas por enquanto nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí. Vamos ver o que vai emergir aí das reuniões do conselho de segurança da ONU, porque se não a ONU também perde sua razão de ser", afirmou o vice-presidente.

Invasão russa

invasão russa começou nesta madrugada , com ataques aéreos em todo o país, incluindo na capital Kiev, e a entrada de forças terrestres ao norte, leste e sul, provocando dezenas de mortos, segundo as autoridades da Ucrânia. Dois dias depois de reconhecer a independência dos territórios separatistas ucranianos na região de Donbas, o Vladimir Putin, ordenou durante a madrugada a invasão do país vizinho.

Pouco depois da meia-noite começaram a ser ouvidas explosões em várias cidades ucranianas, da capital, Kiev, a Kharkiv, a segunda maior cidade do país na fronteira com a Rússia, mas também em Odessa e Mariupol, às margens do Mar Negro.