Bebê é flagrado pendurado em janela no 5° andar - Youtube / Reprodução

Bebê é flagrado pendurado em janela no 5° andarYoutube / Reprodução

Publicado 25/02/2022 21:20 | Atualizado 25/02/2022 21:23

Um bebê foi flagrado pendurado em uma janela no 5º andar de um prédio, em Campo Grande, no fim da tarde desta quinta-feira, 24. Um vídeo gravado por um vizinho mostra a criança escorada em uma tela de proteção, mas sem nenhum responsável por perto. A imagem que chocou a vizinhança. As informações são do portal G1.

Uma mulher que mora no condomínio ao lado e pediu para não ser identificada registrou as imagens, do vídeo que dura 56 segundos. Durante todo o tempo o bebê está do lado de fora da janela, e ao lado dele, no canto, tem um gato. Ambos estão para o lado de dentro da tela de proteção que tem no apartamento.

Veja o vídeo:

"O bebê foi para a sacada e começou a chorar, parecia que estava cansado", detalha uma das pessoas que visualizou a cena e que não quis ser identificada.

No momento do flagrante, nem a Polícia Militar e nem o Corpo de Bombeiros foi acionado. De acordo com o Conselho Tutelar responsável pela região, nenhuma denúncia foi feita sobre o caso até o momento.