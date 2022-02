Paulo Maluf - Câmara dos Deputados

Publicado 27/02/2022 17:18 | Atualizado 27/02/2022 17:20

São Paulo - O ex-governador de São Paulo e ex-deputado federal, Paulo Maluf, recebeu alta médica hospitalar na sexta-feira (25). Ele passou uma semana internado no Hospital Vila Nova Star, situado na zona Sul de São Paulo, para tratar da Covid-19.



O político tem histórico de internação por pneumonia. Segundo o portal Metrópoles, só nos últimos anos, ele foi hospitalizado duas vezes por complicações da doença.

Um exemplo é de 2018, quando Maluf passou 20 dias no Hospital Sírio-Libanês, com pneumonia, atrofia e câncer de próstata. A última ocorrência havia sido em outubro, de acordo com a publicação.

Com Covid-19 dessa vez, Maluf não precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde.