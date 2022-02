Jair Bolsonaro (PL) - Reprodução

Jair Bolsonaro (PL)Reprodução

Publicado 28/02/2022 10:04 | Atualizado 28/02/2022 10:05





De acordo com o Itamaraty, Bolsonaro se referia às duas horas de conversa ao vivo, durante viagem à Rússia, e afirmou que não houve telefonema. A Secretaria de Comunicação Social do governo também divulgou uma nota esclarecendo o ocorrido.

Brasília - O Ministério das Relações Exteriores negou que o presidente Bolsonaro (PL) tenha conversado por telefone com Vladmir Putin, no último domingo (27). O chefe do Executivo brasileiro havia comentado sobre uma conversa, com duas horas de duração, com o presidente russo durante entrevista coletiva. De acordo com o Itamaraty, Bolsonaro se referia às duas horas de conversa ao vivo, durante viagem à Rússia, e afirmou que não houve telefonema. A Secretaria de Comunicação Social do governo também divulgou uma nota esclarecendo o ocorrido.

"Em nenhum momento, o Presidente Jair Bolsonaro afirmou ter conversado ao telefone com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste domingo. A fala do Presidente do Brasil refere-se à conversa reservada que os dois líderes tiveram, no dia 16/02/22, em Moscou – Rússia, durante a visita oficial àquele país", diz o comunicado.



Na noite do último domingo, Bolsonaro afirmou que conversou com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A frase que levou os jornalistas a interpretação de que a conversa ocorreu no domingo foi: "Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de duas horas de conversa. Tratamos de muita coisa, a questão dos fertilizantes foi das mais importantes. Obviamente ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, eu me reservo aí como segredo de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam".

A declaração foi dada durante entrevista coletiva à imprensa dentro do Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral de São Paulo, onde o presidente e sua comitiva estão hospedados para passar o feriado de Carnaval.