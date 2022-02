Piloto de parapente morre após queda em voo - Reprodução

Publicado 27/02/2022 18:33 | Atualizado 27/02/2022 18:38

Belo Horizonte - Um homem identificado como Valdemiro Martins Rafael, de 41 anos, morreu durante um voo de parapente em Governador Valadares, Minas Gerais, neste domingo (27). A vítima, que era piloto desse tipo de equipamento e tinha experiência, segundo familiares, estava no ar quando começou a girar e perder altitude, até cair no chão. As informações foram reveladas pelo G1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. O homem chegou a ser imobilizado em prancha e levado de helicóptero até um clube da cidade, onde uma unidade do Samu o aguardava. Entretanto, a equipe de saúde constatou que a vítima não tinha sinais vitais.

A queda foi registrada em vídeo por pessoas que estavam no Pico da Ibituruna, montanha a 1.123 metros de altura, onde estava sendo realizado um evento de voo livre. A causa do acidente está sendo apurada.

O rapaz era da cidade de Catalão, no estado de Goiás e treinava para uma competição de voo livre, que terá início nesta segunda-feira (28).

