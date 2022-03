Brasil já soma 649.630 vida perdidas para a covid - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2022 20:29

Mais 297 mortes decorrentes da Covid-19 foram registradas no Brasil nesta terça-feira, 1º. Com isso, o total de óbitos diretamente provocados pela pandemia chegou a 649.630.



Já o acumulado de diagnósticos de coronavírus é de 28.811.165 casos, sendo 23.545 acrescentados no boletim de hoje.



Os números são do Painel Conass, atualizado diariamente pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No caso específico desta terça, o levantamento não considera novos dados de Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, pois as respectivas secretarias não repassaram informações atualizadas ao Conass.



Diante disso, a média móvel de mortes ficou em 601 ocorrências. Já a média móvel de casos está em 65.691 hoje.

A nível global, o mundo soma 5.962.603 milhões de vidas perdidas para a Covid-19. Ao todo, 437.923.303 casos da doença já foram oficialmente registrados, segundo a Universidade de Johns Hopkins.