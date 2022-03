Cerveja - Reprodução internet

Publicado 02/03/2022 11:43

São Paulo - A Polícia Civil prendeu um homem, de 20 anos, e deteve dois adolescentes, de 17, envolvidos com falsificação de cervejas. O trio foi detido na última sexta-feira, 25, em Santos, no litoral sul de São Paulo. Na ação, mais de quatro mil cervejas falsificadas foram recolhidas.

Os trabalhos policiais foram desempenhados por integrantes do 7º Distrito Policial da cidade, os quais conseguiram identificar o possível depósito usado para realizar as falsificações e armazenar os produtos, bem como o furgão que era utilizado para distribuir as bebidas.

De posse do endereço desse galpão, os agentes foram até o local para constatar a prática ilícita e encontraram três indivíduos, além do veículo investigado. Também foram localizadas 176 caixas, contendo 24 garrafas de cerveja cada uma, de diversas marcas e embaladas para comercialização, além de uma prensa para lacrar os produtos, rótulos das mais variadas marcas, diversas tampinhas, tubos de cola, tintas e pincéis.

Questionado, o trio confirmou que o material seria distribuído em comércios da Baixada Santista e foi imediatamente detido. Todo o material e o furgão foram apreendidos, e exames pericias solicitados.

Na delegacia, foi oficializada a prisão em flagrante do maior de idade por crime contra a saúde pública, previsto no artigo 272 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios), bem como foram registrados atos infracionais contra os adolescentes pelo mesmo crime.