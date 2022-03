Jair Bolsonaro - Alan Santos/PR

Publicado 02/03/2022 13:15 | Atualizado 02/03/2022 13:17

O Presidente da República Jair Bolsonaro usou sua conta oficial no Twitter, nesta quarta-feira, para defender a aprovação do Projeto de Lei 191/2020 que prevê mineração em terra indígena. O chefe do executivo usou como argumento a dependência do Brasil no potássio, matéria prima de fertilizantes, fornecido pela Rússia, que por conta da guerra com a Ucrânia vem sofrendo sanções econômicas de diversos países.

Na publicação, Bolsonaro usou um vídeo de quando ainda era deputado federal, em 2016, em que diz o agronegócio é satanizado. "Temos uma mina de potássio enorme na região do Rio Madeira. Não é explorada por vários motivos: licença ambiental; um presidente com pulso resolveria o problema, questão de reserva indígena e mais outra ainda, as reservas de potássio foram acertadas via Petrobrás, Deus lá sabe como, que ela está nas mãos de uma empresa canadense", disse, em vídeo.

Na publicação, Bolsonaro alegou que a aprovação da PL, condenada por ambientalistas e ativistas dos direitos indígenas, resolveria o problema.

- Nosso Projeto de Lei n° 191 de 2020, "permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas". Uma vez aprovado, resolve-se um desses problemas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 2, 2022

O presidente também usou da dependência da Rússia pela matéria-prima para não se posicionar contra o presidente do país europeu, Vladmir Putin. No domingo, ele disse que o governo brasileiro se manterá neutro diante do conflito.

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, comentou a publicação: "O que farão os deputados e senadores diante de mais esse problema que pode e deve ser resolvido?", disse.