Michel Temer, de 81 anos, garante que o casamento com Marcela, de 38, nunca esteve tão sólidoAlan Santos/PR

Publicado 03/03/2022 17:45

São Paulo - O ex-presidente da República Michel Temer (MDB), via assessoria de imprensa, negou a separação de Marcela Temer e garantiu que a união está mais sólida do que nunca. Avesso às redes sociais, o veterano político, de 81 anos, se posicionou após o assunto ganhar as redes sociais nesta quinta-feira após a revelação do colunista Vicente Nunes, do 'Correio Braziliense'.

'Bela, recatada, do lar e letrada, Marcela Temer, de 38 anos, teria dado um ponto final ao casamento com Michel Temer, por meio de uma carta com suas justificativas. Ainda de acordo com o colunista, Temer teria ficado desolado. Casados há 18 anos, o casal tem um filho, Michel Miguel Elias Temer Lulia Filho, o Michelzinho.

Temer, por meio de seus assessores, confirmou que está acompanhado de Marcela em viagem pelo interior de São Paulo e, mais uma vez, rechaçou qualquer crise no casório.