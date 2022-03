Brasil registra 61 mil casos e 578 mortes por covid em 24 horas - Reprodução

Brasil registra 61 mil casos e 578 mortes por covid em 24 horasReprodução

Publicado 03/03/2022 18:31 | Atualizado 03/03/2022 18:32

São Paulo - Nesta quinta-feira (3), o total de novos casos foi de 61.870, e de óbitos, 578. Ao todo, o país contabiliza 28.904.030 diagnósticos positivos desde 2020, e 650.578 vidas perdidas para a doença.



Apesar de ainda altos, os números representam uma queda desde o início do ano, quando a variante Ômicron tomou conta do país. A média móvel de infecções fechou o dia em 46.483, o menor número desde a primeira quinzena. O índice é 49% menor que o de 91.545 registrado na quinta-feira da semana passada (24 de fevereiro).

A média móvel de óbitos também apresentou uma melhora significativa. No dia 24, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) apontava para a marca de 784. Hoje, ela fechou em 455 - uma queda de 41%.



Com a melhora nos índices, os governos de São Paulo e do Rio de Janeiro avaliam a liberação do uso de máscaras ao ar livre. A partir de segunda-feira (7), no Distrito Federal, locais abertos já não vão mais exigir o uso do equipamento de proteção.