O caso foi registrado na Depac de Dourados como vias de fato - Reprodução/GoogleMaps

Publicado 03/03/2022 20:02 | Atualizado 04/03/2022 07:26

Dourados - A Polícia Militar de Dourados realizou uma ocorrência na madrugada desta quinta-feira em um motel em Dourados, no Mato Grosso do Sul, após uma garota de programa denunciar a agressão de um cliente. A confusão teve início na hora do pagamento, quando o pix realizado pelo homem 'falhou'.

Como não conseguiu finalizar a transferência, o homem ficou devendo mais de R$ 600 para a mulher e para o motel, de acordo com a equipe policial que acompanhou o caso. Ao tentar ligar para a delegacia, o homem tentou tirar à força o aparelho telefônico das mãos dela.

Sem dinheiro, o homem foi encaminhado para Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) de Dourados, ao lado da garota de programa, que registrou o incidente no boletim de ocorrências. O caso segue sendo apurado.